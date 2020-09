Jaskinia Mylna. Nowe ulubione miejsce instagramerów w Tatrach

Wiosną br., kiedy granice były wciąż zamknięte, a turyści poszukiwali ciekawych miejsc wartych odwiedzenia w różnych częściach Polski, zrobiło się głośno o Jaskini Mylnej, a konkretnie o "Oknach Pawlikowskiego", które znajdują się w jaskini. To za sprawą rankingów, według których to jedno z najlepszych miejsc w Tatrach do robienia instagramowych zdjęć. Niedługo później zaczęło tam przybywać coraz więcej turystów, a popularny fotograficzny serwis społecznościowy zasypało wiele ujęć z "okna".