Chiny motorem regionalnego wzrostu gospodarczego

W rezultacie przyszłość polityki pieniężnej stoi przed poważnymi wyzwaniami i kompromisami, które wymagają od decydentów ostrożnego dostosowania polityki makroekonomicznej w celu osiągnięcia równowagi między stymulowaniem produkcji a ograniczaniem inflacji. Raport ONZ zaleca, aby rządy różnych krajów unikały polityki zaciskania pasa, bo może to hamować wzrost gospodarczy i poważnie wpływać na słabsze grupy społeczne. Zaleca również, tworzenie miejsc pracy i ożywiania wzrostu gospodarczego poprzez realokację wydatków publicznych, zmianę priorytetów i bezpośrednie interwencje polityczne. Jednocześnie zwiększenie puli strategicznych inwestycji publicznych w edukację, zdrowie, infrastrukturę cyfrową, nowe technologie oraz łagodzenie i przystosowanie się do zmian klimatu w ramach dostępnej przestrzeni fiskalnej. Może to przynieść duże korzyści społeczne, przyspieszyć wzrost produktywności i zwiększyć odporność na wstrząsy gospodarcze, społeczne i środowiskowe.