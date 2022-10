Chorwacja po sezonie. "Można mieć pewne miejscowości dosłownie dla siebie"

Polacy tłumnie jeżdżą do Chorwacji w sezonie, ale po wakacji wcale nie omijają tego kierunku. Wręcz przeciwnie. Na urlop w październiku czy listopadzie wybierają np. Dalmację. - To zdecydowanie cieplejszy klimat niż ten nasz własny - mówiła w programie "Newsroom WP" Agnieszka Puszczewicz, dyrektor Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej. Jak przyznała, urlop w tym kraju po sezonie ma wielkie plusy. - To jest idealne, gdy można mieć pewne miejscowości dosłownie dla siebie - dodała.

