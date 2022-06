Chorwacja to nadal budżetowy kierunek? "Cały czas spotykam Polaków"

Chorwacja przez lata była jednym z ulubionych kierunków Polaków, głównie ze względu na to, że da się tam dojechać samochodem. Czy wzrost cen benzyny w całej Europie nie odstraszył zmotoryzowanych turystów? - Na kempingu cały czas spotykam Polaków, więc myślę, że to zainteresowania wcale nie spadło - mówi Iwona Kołczańska, dziennikarka WP Turystyka, która właśnie przebywa w Istrii. Jak dodaje, dojazd do Chorwacji kosztuje więcej niż kiedyś, ale nie jest to aż taka różnica w cenie, żeby zniechęcić Polaków. Nadal atrakcyjne są ceny noclegów, a wyżywienie można zorganizować na własną rękę.

Rozwiń