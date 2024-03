Ciekawy kierunek na każdą porę roku. "Latem nawet tańsze będą oferty wyjazdowe"

Wielu uważa, że Dubaj to dobry pomysł na ucieczkę przed polską zimą i spędzenie ferii pod palmami. Monika Sikorska, dziennikarka WP Turystyka, zapewnia jednak, że warto wybrać się tam o każdej porze roku. - Dubaj nie bez powodu nazywany jest najbardziej klimatyzowanym miejscem na świecie. Z jednego punktu do drugiego można dostać się praktycznie bez doświadczania gorąca i upału. Klimatyzowane jest wszystko - hotele, centra handlowe, muzea, komunikacja miejska i nawet przystanki autobusowe - powiedziała w programie "Newsroom WP". - Co ciekawe latem nawet tańsze będą oferty wyjazdowe - stwierdziła dziennikarka i dodała, ile będzie kosztował urlop w tym mieście.

Rozwiń