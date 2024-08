Coraz więcej osób tak robi. "To powinno być nielegalne"

Niektórzy twierdzą, że folia zapewnia dodatkową ochronę walizki nie tylko przed zniszczeniem, ale i kradzieżą. Inni wskazują, że właśnie zafoliowana walizka może skusić złodzieja, bo sugeruje, że jest w niej coś wartościowego. Ale to nie koniec sporów. Wielu wskazuje bowiem na szkodliwość dla środowiska. Podróżni często owijają bowiem walizki folią zarówno przed wylotem, jak i powrotem, co prowadzi do podwójnego zużycia plastiku, który jest potem wyrzucany.