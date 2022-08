Coraz większa popularność SUP-ów. "Rok temu tyle tego nie było"

SUP to skrót od nazwy Stand Up Paddle. To forma aktywności polegająca na poruszaniu się na specjalnej desce umieszczonej na wodzie. W dowolnym kierunku można płynąc dzięki wiosłu. Polacy korzystają z SUP-ów na rzekach, jeziorach czy wodach morskich. - Jest to coraz bardziej popularne - przyznała w programie "Newsroom WP" Asia Borowska, która organizuje spływy na SUP-ach w Trójmieście. - Rok temu tyle tego nie było. Na koniec wzięła w rękę wiosło i popłynęła po Zatoce Gdańskiej, która była wyjątkowo spokojna.

Rozwiń