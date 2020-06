Czechy otwierają granice. Polska trafiła na zieloną listę

W poniedziałek, 1 czerwca czeski rząd zakwalifikował Polskę do grupy krajów "zielonych". To te z niskim zagrożeniem epidemią koronawirusa. Może to oznaczać, że już od 15 czerwca możliwe będzie otwarcie granicy polsko–czeskiej.

Czechy mogłyby się stać turystycznym hitem Polaków - blisko, pięknie i tanio (Getty Images)