Czechy. Tygrys odgryzł kobiecie rękę

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 14 grudnia we wsi Chvojenec koło Pardubic. Mieści się tam hodowla tygrysów, którą mogą odwiedzać turyści.

Czechy - tygrys zaatakował kobietę

Jak podaje policja, właściciel wybiegu przestrzegał ją, by nawet nie próbowała zbliżać się do tygrysów. Ciekawość kobiety była jednak silniejsza i ta wyciągnęła rękę w stronę klatki, by choć na chwilę dotknąć kota.