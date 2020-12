Najgłębszy basen świata jest w Polsce. Zagraniczne media są zachwycone

Deepspot otwarto 21 listopada. Basen ma dokładnie 45,4 m głębokości i objętość szacowaną na 27 basenów olimpijskich (8000 m sześc.). Specjaliści z branży budowlanej uważają, że jego budowa, poziomem trudności była zbliżona do budowy metra.

Najgłębszy basen świata jest w Polsce

Można śmiało powiedzieć, że to nowa polska duma. Materiały wideo z pierwszych zejść na dno pokazały już agencje prasowe AFP czy Reuters. Ale obiektem zachwycają się też różne media.

"Deepspot to nie tylko basen - ma własny wrak statku, szklany tunel, przez który możesz przejść, jeśli nie chcesz nurkować, a nawet niektóre pokoje hotelowe wykute w ścianach basenu, aby goście mogli patrzeć na wodę" - czytamy w artykule na portalu Mirror.co.uk, w którym zaznaczono, że niektóre funkcje basenu są "dziwne".

Ale obiekt w Mszczonowie to nie jest zwykły basen. To przede wszystkim miejsce treningowe dla nurków lub osób, które chcą się nauczyć nurkować.

Tak jak zauważył "The Mirror", w Deepspot zadbano nie tylko o głębokość basenu, ale także o infrastrukturę. Na miejscu są sale konferencyjne, restauracje, a nawet pokoje hotelowe. Na miejscu dostępne są także liny i winda freediverów.

Korytarze dla nurków czy jaskinie przypominają zatopione świątynie rodem z filmów. Suchy tunel to także nie lada atrakcja. W nim mogą przybywać wszyscy, którzy chcą przyglądać się pasjonatom nurkowania

Co ciekawe, za czystość wody odpowiada system filtracyjny o wydajności 80 razy większej niż w tradycyjnym basenie.

Najgłębszy basen świata będzie w Anglii

Deepspot jest najgłębszym na świecie, ale nie potrwa to długo. "The Mirror" podkreśla, że w przyszłym roku ma go przebić kompleks Blue Abyss na półwyspie Wirral w północno-zachodniej Anglii. Tam basen ma dysponować głębią na poziomie 50 m.