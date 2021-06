Czerwcówka last minute. Gdzie mamy szansę na wyjazd na długi weekend w czerwcu?

Weekend czerwcowy to dobry moment na to, by wypocząć nad morzem, jeszcze zanim zjadą się tam tłumy wczasowiczów. Obiekty noclegowe już są gotowe do sezonu, wiele z nich dysponuje wolnymi miejscami, które można wynająć nawet w ostatniej chwili. Najtrudniej jest w większych miastach, takich jak Gdańsk, dlatego lepiej zainteresować się ofertą typowo wakacyjnego kurortu. Wolne miejsca na czerwcówkę dostępne są na przykład w Dębkach, Łebie, Karwi, Jarosławcu czy Rewalu. Do wynajęcia są tam zarówno kwatery, jak też domki dla większej grupy.