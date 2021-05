Długi weekend czerwcowy 2021. Najpopularniejsze kierunki turystyczne w Polsce

Polacy niecierpliwie czekają na kolejny długi weekend, który dla wielu będzie okazją do wyjazdu. Boże Ciało wypada w tym roku w pierwszych dniach czerwca, a dzień ustawowo wolny od pracy i nauki szkolnej to czwartek, 3 czerwca. Gdzie w tym roku nasi rodacy zamierzają spędzić czerwcówkę? Serwis rezerwacyjny Nocowanie.pl przygotował mapkę, która dobrze obrazuje, jakie kierunki cieszą się w tym roku największą popularnością. - W pierwszej dziesiątce topowych miejsc znajdują się tylko dwie miejscowości nadmorskie. Reszta to głównie kurorty na południu Polski – wyjaśniła Anna Kryjer z portalu Nocowanie.pl, która była gościem programu "Newsroom" WP.

