Czym jeździli władcy oraz dyktatorzy? 5 unikatowych środków transportu Wielu władców zasłynęło nie tylko ze swych czynów i rządów, upodobali sobie również w różne środki transportu, które często wyróżniały się niezwykłym przepychem i luksusem. Jeden z amerykańskich prezydentów był także pionierem lotnictwa. Wiecie który? Pociąg Majestic Imperator Władca: Franciszek Józef I (1830–1916) Liczba wagonów: 8 Cesarz Franciszek Józef I panował w Austro-Węgrzech przez długich 68 lat i był przedostatnim władcą monarchii habsburskiej na naszym terytorium. Pod koniec sprawowania władzy uważano go za pewnego rodzaju legendarną postać, podobnie jak pociąg Imperator. Skład ten zjeździł tory całej Europy, a dzięki wyposażeniu stanowił prawdziwy klejnot kolejnictwa. Nadworny pociąg wyprodukowała w 1891 roku fabryka Františka Ringhoffera w Pradze. Ogrzewanie parowe i światło elektryczne Skład miał oryginalnie ciemnozielony kolor i pod względem technicznym był bardzo dobrze wykonany. Wagony miały drewniany dach, pokryty żelaznymi i miedzianymi płytami. Aby zapewnić komfort i stłumić wibracje, pociąg wyposażony był w dywany, jego ściany zaś pokryte dębowym drewnem. Dźwiękoszczelność oraz izolację termiczną osiągnięto, wypełniając ściany impregnowanym papierem. Poszczególne wagony były ogrzewane parowo i oświetlone prądem elektrycznym. Wszystko było pod kontrolą dedykowanego rewidenta obecnego w każdym wagonie. Świat na dłoni Pociąg, którym poruszał się Franciszek Józef I Źródło: Świat na dłoni Samolot Wright Flyer Władca: Theodore Roosevelt (1858–1919) Maksymalna prędkość: 150 km/h, długość 6,43 m, rozpiętość: 12,29 m Theodore Roosevelt w 1901 roku objął władzę jako 26. prezydent USA. Zasłynął przede wszystkim jako wielki podróżnik, zręczny myśliwy, pisarz, a także zdolny negocjator. W 1906 roku jako jedyny z amerykańskich prezydentów otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla, ponieważ udało mu się wynegocjować pokój między Rosją a Japonią, a także między USA i Meksykiem. Najsłynniejszym dokonaniem w jego karierze była jednak budowa Kanału Panamskiego. Pionier lotnictwa W 1911 roku do listy swoich zakładów dopisał przelot samolotem. Były to dopiero początki lotnictwa, które było wówczas związane przede wszystkim z nazwiskiem braci Wright. Ich Maszyna Wright Flyer była pierwszym własnoręcznie skonstruowanym samolotem napędzanym silnikiem spalinowym. Roosevelt przeleciał się więc po ówczesnej trasie powietrznej dla balonów na ogrzane powietrze Kinloch Field, która znajdowała się nieopodal miasta St. Louis. W tym czasie jednak nie sprawował już urzędu prezydenta. Ciekawostka: 23 lata później prezydentem został jego daleki siostrzeniec Franklin D. Roosevelt, który przeszedł do historii jako pierwszy prezydent, który korzystał z samolotu. Posiadał specjalnie dostosowany samolot Douglas Dolphin. Wikimedia Commons Świat na dłoni Źródło: Wikimedia Commons Niebieski pociąg Władca: Josip Tito (1892–1980) Prędkość: do 140 km/h, pojemność: 92 miejsca Josip Tito rządził Jugosławią przez długie 72 lata, a jego osoba do dziś wzbudza kontrowersje. Podczas II wojny światowej prowadził ruch oporu i pomógł uwolnić kraj od okupantów, po wojnie zdołał zapewnić Jugosławii jedność i stosunkowy dobrobyt niezależnie od Związku Radzieckiego. Z drugiej strony można go także nazwać dyktatorem, który bezwzględnie likwidował opozycję i domniemanych wrogów. Uwielbiał kobiety i luksus. Dowodem na to jest jego pociąg znany jako Niebieski pociąg. Niebieski pociąg Pociąg swoją barwą wyróżniał się na tle zwykłych pociągów kolei jugosłowiańskich, które były zielone. Tito korzystał ze składu w latach 1946–1980 i używał go przede wszystkim do pracy. Prezydent przyjmował w nim wysokich przedstawicieli państwowych i politycznych. Podróżowało nim łącznie około 60 światowych przywódców, w tym królowa Elżbieta II. Wnętrze było naprawdę luksusowe, urządzone w stylu art deco. Do wykończenia wykorzystano przede wszystkim drewno mahoniowe, gruszkowe i orzechowe. Samochód Rolls-Royce Silver Ghost Władca: Włodzimierz Lenin (1870–1924), Prędkość: 135 km/km, Silnik: 7428 ccm Włodzimierz Lenin przeszedł do historii jako bolszewicki rewolucjonista, najwyższy przedstawiciel Związku Radzieckiego oraz człowiek, który wydał rozkaz zamordowania carskiej rodziny. Jak to już bywa, również on korzystał z przywilejów władzy, nie gardził także luksusowym towarem. Jego pasją stał się zachodni samochód marki Rolls-Royce. Do dziś trwają spekulacje o tym, jak Lenin zdobył ten pojazd. Najbardziej prawdopodobna teoria zakłada, że luksusowe auto znajdowało się w garażach carskiej rodziny. Z samochodu nawet polował Jego ulubionym modelem był Silver Ghost, którym jeździł nie tylko na spotkania z innymi proletariuszami, lecz używał go także do swojej kolejnej pasji – myślistwa. Jego osobisty kierowca opowiedział, że podczas wypraw myśliwskich w okolicy Moskwy strzelał do grubej zwierzyny prosto z samochodu. Przeszkodą dla pojazdu okazały się drogi bolszewickiej Rosji. Dlatego wyprodukowano dla Lenina w Anglii nowszy model za wówczas ogromną kwotę 1850 funtów i obniżyli jego prędkość do 60 km/h, w ten sposób wzrosło jednak zużycie paliwa na 30 litrów benzyny na 100 km. Na zimę zamieniano tylne koła na gąsienice, a na przednią oś montowano małe drewniane narty. Ciekawostka: Pojazd służył Leninowi nawet podczas jego ostatniej podróży, przewoził trumnę z ciałem do Moskwy. Po jego śmierci samochód zaginął i ponownie pojawił się dopiero w 1935 roku. Obecnie jest częścią ekspozycji w Muzeum Lenina w mieście Gorki, położonym około 10 km od Moskwy, w którym Lenin mieszkał i tam też zmarł. Jacht HMY Britannia Władca: Elżbieta II (ur. 1926) W służbie od: 11 stycznia 1954 roku, długość: 126 metrów, prędkość: 39,8 km/h Rodzina królewska może pochwalić się długą historią marynarki wojennej, dlatego w jej majątku znajdują się także jachty. Pierwszy oficjalny okręt nazywał się HMY Mary, a otrzymał go Karol II w 1660 roku. Historia jachtu Her Majesty's Yacht Britannia związana jest bezpośrednio z Elżbietą II. Powstał jako następca starszego okrętu HMY Victoria and Albert z 1899 roku. Statek miał zostać zbudowany już w 1939 roku, lecz z powodu wojny prace zostały wstrzymane. Po wojnie zaprojektowano okręt z trzema masztami o wysokości 41, 42 i 36 metrów, z tym, że przedni i środkowy były składane tak, aby jacht mógł przepływać pod mostami. Jedyne miejsce na relaks Kiedy jacht został oficjalnie zwodowany, królowa Elżbieta ochrzciła go, mówiąc: Chrzczę ten okręt jako Britannia i życzę powodzenia jemu oraz wszystkim, którzy nim płyną. Okręt zaprojektowano tak, by można było łatwo przerobić go na statek szpitalny w czasie wojny. Jacht wypłynął po raz pierwszy z portu Porthsmouth w kwietniu 1954 roku na Maltę, przewożąc księżniczkę Annę i księcia Karola na spotkanie z królową. Ciekawostka: Członkowie rodziny królewskiej często używali jachtu podczas podróży poślubnych, poza tym pełnił on funkcję reprezentacyjną i gościł kilka znanych osobistości takich jak Winston Churchill, Nelson Mandela i kilku amerykańskich prezydentów. W ciągu 44 lat służby pokonał około 1,1 miliona mil morskich. WIDEO: Rozpędzony pociąg pod niskim mostem. 