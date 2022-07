Czym kusi północna Portugalia? "Będziecie zachwyceni"

Północna Portugalia zadowoli nawet najbardziej wymagającego turystę. Różnorodność krajobrazów i atrakcji sprawia, że nie można się tam nudzić. Zielone winnice, Dolina Duoro, wyjątkowa architektura sprawią, że zakochasz się w tych miejscach. – Zwiedzanie północnej Portugalii to przygoda. Nasz region jest bardzo różnorodny. Widać to w krajobrazie, gastronomii, winach czy stylach architektonicznych – mówi WP Sofia Bacelar, portugalska przewodniczka. Ekspertka radzi, by podróż po tej części kraju rozpocząć od bogatego w ofertę kulturalną Porto. Potem można kierować się np. na południe kraju. Tam na turystów czeka coś dla ducha i ciała. Będąc w Północnej Portugalii, koniecznie zobaczcie także jeden z najdłuższych mostów wiszących na świecie.

