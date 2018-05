"Da się? Da się!". Kampania poznańskiego muzeum hitem w sieci

- Puszczamy do widzów oko tymi reklamami – mówi Aleksandra Sobocińska, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu. Obiekt trafił w dziesiątkę nietypowym pomysłem na promocję.

We wtorek i środę poznańskie muzeum wrzuciło do sieci cztery klipy w ramach kampanii "Muzeum? Żebyś wiedział!". Można je zobaczyć m.in. na profilu obiektu na Facebooku.

Zrealizowane z humorem produkcje szybko zdobyły popularność w sieci. Najwięcej odsłon ma obecnie wideo z ojcem i synem. Napakowany syn zaskakuje ojca, typowego "Janusza" z wąsem, wiedzą, pomagając mu rozwiązać krzyżówkę. Na pytanie skąd zna odpowiedź, mówi, że broń o której mowa widział w muzeum. Ojciec nie wierzy i lekceważąco macha ręką, ale ostatecznie razem wybierają się do obiektu i podziwiają kolekcję... filiżanek.

Pozytywnych komentarzy nie brakuje. "Świetna kampania! Jak tylko będę w Poznaniu to z przyjemnością skorzystam z oferty", "Wow! Super! Aż chce się odwiedzić!", "Da się? Da się!" - takie opinie przeważają pod filmami na YouTubie.

Odbiór kampanii przeszedł najśmielsze oczekiwania władz muzeum. - Na początku byliśmy trochę przerażeni. Zaczęliśmy kampanię od klipu z rzeźbą i Malczewskim. Zebrał on najwięcej dziwnych komentarzy, nie zawsze zrozumiałych. Bardzo ten klip niektórych oburza. Zdziwiło nas to. Teraz jednak jesteśmy szczęśliwi, bo wiemy, że to był trafiony pomysł. Tak duża liczba odsłon i pozytywnych komentarzy pod filmami bardzo nas cieszy – mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Aleksandra Sobocińska, rzecznik prasowy muzeum.