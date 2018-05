"Dar Młodzieży" wkrótce wyruszy w rejs dookoła świata. Ma promować Polskę i jej niepodległość

W ramach przygotowań do rejsu dokoła świata, "Dar Młodzieży" przechodzi ostatnie prace w stoczni. W Rejs Niepodległości ma wypłynąć z Gdyni 20 maja i powrócić – po pokonaniu 35 tys. mil, w końcu marca 2019 r.

"Dar Młodzieży" to trzymasztowa fregata - żaglowiec szkolny Akademii Morskiej w Gdyni. 20 maja, w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wyruszy w specjalny rejs dookoła świata, który potrwa prawie 10 miesięcy. W podróży udział wezmą studenci i uczniowie szkół morskich oraz laureaci konkursu związanego z rocznicą.

Przygotowania do rejsu trwają od połowy 2017 r. W ich ramach żaglowiec przeszedł już w gdyńskiej Stoczni Remontowej "Nauta" szereg robót remontowych i naprawczych, które kosztowały dotychczas 1,5 mln zł. Przed kilkoma dniami trafił ponownie do tej stoczni, gdzie zaplanowano ostatnie prace.