Darmowe wizy na Sri Lankę. Rząd rajskiej wyspy zaskoczył

Na Sri Lankę bez wizy? Tak i to już. Rząd tego kraju ogłosił zniesienie opłat za wizy turystyczne dla obywateli 48 krajów w okresie od 26 lutego do 30 kwietnia 2020 r. Grzechem byłoby nie skorzystać, bo ceny wycieczek spadły nawet o 43 proc.

To nie pierwszy raz , kiedy lankijski rząd robi taką niespodziankę turystom. Od 1 sierpnia 2019 r. opłaty za wizy turystyczne dla obywateli 48 krajów były zniesione na pół roku. Od początku lutego opłaty wynoszące 35 dolarów wróciły. Podczas wypełniania formularza online trzeba było więc zapłacić ok. 140 zł za wizę turystyczną.

Miejscowa branża turystyczna apeluje do rządu o całkowite zniesienie opłat. Uważają, że to najlepszy sposób, by zachęcić turystów do wakacji na tej rajskiej wyspie.