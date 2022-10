Długi weekend listopadowy. "Mamy do czynienia z nieco martwym sezonem"

Wielu Polaków planuje wyjazd podczas nadchodzącego długiego weekendu, który daje szansę na nawet 16 dni wypoczynku. Jak się okazuje, turyści najchętniej wybierają przystępne cenowo kwatery prywatne, ale na popularności nie tracą również domki. Choć część miejsc noclegowych podniosła ceny - m.in. ze względu na inflację - to i tak może być taniej niż podczas tegorocznych wakacji. - Jednak pocieszające w tym wszystkim jest to, że teraz mamy do czynienia z takim nieco martwym sezonem, gdzie podróżujemy mniej [...] Z naszych statystyk wynika, że ceny noclegów w tych popularnych miejscowościach zaczynają się od ok. 70 zł za osobę. Dla porównania podczas wakacji mieliśmy taki przedział od 90 do 120 zł - mówił w programie "Newsroom" WP Karol Wiak z Nocowanie.pl.

