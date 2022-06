Długi weekend w czerwcu. Wiemy, gdzie jest najdrożej

Gdzie Polacy mogą spodziewać się najwyższych cen noclegów? - Oczywiście tam, gdzie jest największy popyt, a on zdecydowanie jest nad morzem. Dwa województwa: pomorskie i zachodniopomorskie "łapią" ok. 80 proc. wszystkich zapytań o pobyty w tym miesiącu - mówi Tomasz Machała, prezes Nocowanie.pl. Jak podkreśla ekspert, popyt na wyjazdy jest większy niż rok temu czy nawet w majówkę - o odpowiednio 40 i 30 proc. - Polacy, mając do wyboru czy wyjadą na długi weekend z Bożym Ciałem, czy na majówkę - a nie mogąc sobie pozwolić wyjechać na jeden i drugi z powodów finansowych - wybierają ten weekend czerwcowy - tłumaczy ekspert i dodaje, że dużą rolę odgrywa w tym wypadku szansa na lepszą pogodę.

Rozwiń