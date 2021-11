Długi weekend za granicą. "Opłaca się dobrać trochę urlopu i pojechać na tydzień"

Długi weekend to dla wielu okazja nie tylko do odpoczynku od pracy, ale też do wzięcia dodatkowego urlopu i wyjazdu za granicę. Z tej szansy skorzysta w tym roku mnóstwo Polaków. O tym, dokąd polecą, opowiedziała w programie WP "Newsroom" Marzena German z portalu Wakacje.pl. - Wielkim zainteresowaniem cieszą się: Egipt, Turcja i Hiszpania. Ale możemy też polecieć jeszcze do Grecji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich - mówiła ekspertka. W ofercie biur podróży znajdują się wycieczki na 5 i 7 dni, ale też krótsze - typowo weekendowe. Marzena German nie pozostawia jednak złudzeń w kwestii cen. - Bardziej opłaca się dobrać trochę urlopu i pojechać na tydzień - powiedziała.