Długi weekend za granicą. "Pretekst by wyjechać na dłużej"

15 sierpnia to dzień ustawowo wolny od pracy. Marzena German z Wakacje.pl przyznała w programie "Newsroom WP", że coraz więcej Polaków planuje w tym czasie swoje urlopy. - Dla niektórych przedłużony weekend to tylko trzy dni, ale możemy to potraktować jako pretekst do tego, by wyjechać na dłużej - mówiła w programie "Newsroom WP" Marzena German. Ekspertka dodała też, że jeśli możemy poczekać z urlopem, to warto odłożyć go na kilka tygodni. Bo ceny wycieczek na wrzesień spadają o nawet 50 proc. - Zamiast 6 tys. można zapłacić 3 tys. zł - mówiła German