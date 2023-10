Dobre miejsce na ucieczkę przed jesienią i zimą. "Zazwyczaj jest ok. 20 st. C."

Z urokami polskiej, złotej jesieni bywa bardzo różnie. Wielokrotnie zamiast "złota" mamy do czynienia z szarugą. W tym czasie Polacy często szukają miejsc, w które mogą wyjechać, aby doładować swoje organizmy naturalną witaminą D. Jednym z takich kierunków jest Portugalia, w której przebywa aktualnie Basia Żelazko, dziennikarka Wirtualnej Polski. - W lipcu i sierpniu jest nieraz nawet 40 st. C., więc jest to wyzwanie dla kogoś z Polski (...) Aktualnie jest tutaj kilkanaście stopni, ale zazwyczaj to ok. 20 st. C. W styczniu w Lizbonie mamy ok. 21-22 st. C. - mówiła w programie "Newsroom WP".