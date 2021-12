Dokąd jechać na narty? Polacy upodobali sobie jeden kraj

Najlepsze miejsce na zimowe szaleństwo to Włochy, Austria, Francja, a może Szwajcaria? Jak się okazuje Polacy na narty najchętniej wybierają się do Włoch. "Polaków we Włoszech jest bardzo wielu. Są też szkółki z polskimi instruktorami. Można wyjechać od razu na taki zorganizowany wyjazd połączony ze szkoleniem - czy to dla dzieci, czy dla dorosłych" - tłumaczy Marzena German z Wakacje.pl. Jak zauważa ekspertka, dużą popularnością wśród naszych rodaków cieszy się również Austria. Jednak tam sezon narciarski jeszcze nie wystartował na 100 proc. z powodu wprowadzonego wcześniej lockdownu. Jednak już od 17 grudnia w Austrii otwarte będą hotele, więc także narciarze z Polski będą mogli szusować na tamtejszych stokach.