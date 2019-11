WP Turystyka Poczta WP Pilot Program TV Menu Wakacje.pl

Domki letniskowe nad morzem - sposób na udane wczasy Polacy uwielbiają swój piękny, rodzimy Bałtyk. Jeszcze dziesięć lat temu wykazywaliśmy chęć, by na wakacje jechać w ciepłe kraje, ale i tak polskie morze nigdy nie traciło na popularności. Od kilku sezonów moda na polskie wybrzeże wybuchła ze zdwojoną siłą. Jak pokazują badania GUS za rok 2018, taką formę urlopu wybrało aż 1,72 mln Polaków, czyli o 10% więcej niż w roku 2017. Co sprawia, że nic nie może konkurować z pomorskimi miasteczkami i co najważniejsze - gdzie szukać taniej bazy noclegowej, by spędzić wakacje w komfortowych warunkach, nie wydając fortuny? Które miejscowości cieszą się największą popularnością? Według statystyk GUS, w ciągu lat niewiele się zmienia. Największym hitem pozostają takie miejscowości, jak Władysławowo, Łeba, Dziwnów, Rewal, Mielno czy Świnoujście. Oczywiście, z wielką chęcią wracamy również do Trójmiasta. Na wakacje w Polsce decyduje się aż 40% Polaków, a Pomorze to jeden z najczęściej wybieranych kierunków. Góry co roku tracą w statystykach, za to morze zdecydowanie zyskuje. Dlaczego? Bałtyk bez konkurencji Międzynarodowa Fundacja na rzecz Edukacji Ekologicznej co roku przyznaje specjalne wyróżnienie dla najczystszych i najbezpieczniejszych plaż w Europie, tak zwaną Błękitną Flagę. W zeszłym roku aż dwadzieścia dwie plaże nad polskim morzem mogły poszczycić się tym ważnym odznaczeniem. Wśród nich znalazły się takie miejscowości, jak Międzywodzie, Dziwnów, Pobierowo, Dąbki Zachodnie, Jastrzębia Góra, Władysławowo, a także plaża Śródmieście w Gdyni i kąpielisko Koliba w Sopocie. O czym to świadczy? Pomorskie miejscowości nie tylko nie mają się czego wstydzić, ale są również bardzo konkurencyjne na tle europejskich kurortów. Co roku nad polskim morzem wypoczywają nie tylko nasi rodacy, ale również turyści z innych krajów, którzy przyjeżdżają do nas ze względu na piękne plaże, wyjątkową atmosferę, widoki i spokój. A o to nietrudno, bo choć turystyka nad Bałtykiem kwitnie w najlepsze, wciąż możemy się poszczycić wieloma miejscówkami, w których nie jest tłoczno, a plaże pozostają dzikie. Świetnym przykładem będzie tu chociażby zaciszne Pustkowo. Jednak zanim przejdziemy do polecania najciekawszych miejsc, zastanówmy się nad jedną z najważniejszych kwestii: co z noclegami? Jaki nocleg nad morzem będzie najbardziej komfortowy? Jak podaje GUS, pomorskie miejscowości oferują kilkaset tysięcy miejsc noclegowych w ośrodkach wczasowych i hotelach. Pokoje gościnne w kwaterach to z kolei kilkadziesiąt tysięcy miejsc, czekających na turystów. Jednak o ile kilka, kilkanaście lat temu, wybierając się nad morze nie mieliśmy bardzo wygórowanych oczekiwań, to obecnie Polakom zależy na kilku ważnych kwestiach: kameralności, niezależności i atrakcyjnej cenie. Zwłaszcza ostatni punkt ma znaczenie, bo ceny noclegów nad morzem potrafią niejednokrotnie przebić międzynarodowe kurorty. Świetną opcją, która podbiła serca miłośników nadmorskich wakacji, stały się więc domki letniskowe. To zdecydowanie najbardziej komfortowy wybór w dobrej cenie, a wolnostojące kwatery co roku zyskują coraz większą popularność. Co więcej, domki letniskowe sprawdzą się nie tylko w sezonie letnim, ale przez cały rok! Domki nad morzem, czyli ucieczka od codzienności Zatłoczone kurorty, oblężone hotele lub prywatne kwatery z właścicielami, którzy często czegoś zabraniają, a przede wszystkim: bacznie nas obserwują. Właśnie dlatego wynajem domków letniskowych stanowi idealny wybór, jeżeli marzy nam się spokojny urlop, w ciszy, spokoju i towarzystwie bliskich lub przyjaciół. Prywatność gwarantowana! Domek letniskowy pozwoli zorganizować sobie dokładnie takie wakacje, jakich oczekujemy. Będzie świetną bazą na wakacje z całą rodziną, na romantyczny pobyt we dwoje lub na wypad z przyjaciółmi. Nie będzie was ograniczać hotelowa recepcja, sąsiad za ścianą lub prywatny właściciel domu. Pełna wygoda i niezależność pozwolą szybko się zrelaksować i od razu poczuć się, jak u siebie. Domki letniskowe nad morzem, czyli sposób na udany urlop Oferta domków jest tak różnorodna, że każdy znajdzie coś dla siebie. Wyszukując oferty domki nad morzem - Przymorzu.pl, będziecie mogli wybrać opcję dużych domków, które pomieszczą kilka osób, lub mniejszych, dedykowanych parom lub trzyosobowej rodzinie. Zdecydowana większość ofert obejmuje domki w pełni wyposażone, dzięki czemu nie musicie przywozić ze sobą takich sprzętów jak garnki, talerze, czajnik elektryczny, czy telewizor. Domki składają się najczęściej z salonu, aneksu kuchennego, łazienki, a dodatkowym atutem jest posesja, gdzie można jadać śniadania na świeżym powietrzu lub urządzić grilla. Bardzo ważną kwestią jest też parking - z łatwością zaparkujecie pod obiektem, mając zaledwie parę kroków do kwatery. Przy pakowaniu większej ilości bagaży to ma znaczenie! To jeszcze nie wszystkie zalety domków nad morzem. Macie psa i chcecie zabrać go na wakacje? Żaden problem, w domku letniskowym nie ma ograniczeń, a zwierzaki są mile widziane. Marzycie o tym, by każdy z członków rodziny mógł choć chwilę odetchnąć? Wybierzcie domki zlokalizowane na terenie zorganizowanych ośrodków, które wynajmują animatorów. W czasie, gdy wy będziecie mieli czas, by poczytać książkę, animatorzy zaopiekują się maluchami i zapewnią im fantastyczną zabawę. Konkurencyjna cena Ostatnie sezony przyniosły znaczące podwyżki, jeżeli chodzi o ceny noclegów nad morzem. Nie zawsze oznacza to równocześnie wyższą jakość, a przecież w trakcie wakacji zależy nam na jak najlepszych warunkach. Jak wobec tego wybrać się nad morze, nie wydając fortuny i zapewniając sobie wysoki standard? Domki letniskowe stanowią idealne rozwiązanie, bo koszt rodzinnych wakacji będzie niższy w porównaniu do pensjonatów i hoteli, z kolei komfort użytkowania i swoboda gwarantują udany wypoczynek. Doskonała lokalizacja Domki letniskowe znajdują się niemalże w każdej nadmorskiej miejscowości - zarówno w dużych miastach, jak i malutkich miejscowościach, gdzie plaże są zaciszne i bardzo kameralne. Wielkim atutem takich wolnostojących kwater jest bliskość do morza - czasem to zaledwie kilkadziesiąt metrów! Jest więc szansa, że rankiem zjecie śniadanie, słysząc szum morskich fal. To również duże ułatwienie dla rodzin z dziećmi, bo wybierając się na plażę, można spakować mniej rzeczy, a później z łatwością „wyskoczyć“ po coś, co będzie akurat niezbędne. Rodzinne posiłki na miejscu Nad morzem trzeba obowiązkowo zjeść smażoną rybę prosto z patelni - trudno o zapach i smak, który bardziej kojarzyłby się z Bałtykiem. Jednak warto pamiętać, że koszt codziennego jedzenia na mieście, w trakcie dłuższego ukropu, będzie bardzo wysoki. Wynajmując domek letniskowy nad morzem możecie gotować na miejscu, oszczędzając w ten sposób środki, które przeznaczycie później na inne przyjemności. Nie będzie również żadnego problemu z przechowywaniem żywności - domki są zaopatrzone w lodówkę. To gdzie na wakacje? Bałtyk ma w sobie "to coś“, co sprawia, że co roku plaże niemal pękają w szwach, a cała Polska śmieje się z "walki na parawany” i bitwy o leżaki. Oczywiście, każdy może znaleźć nad polskim morzem to, co lubi najbardziej - dla jednych będą to duże miasta, tętniące życiem, dla innych zaciszne miejscowości, w których wciąż znajdziecie dzikie plaże, bez tłumów. Dokąd warto pojechać? Polecamy Wisełkę, niewielką mieścinę w powiecie kamieńskim, gdzie idąc przez las, dojdziecie do urokliwiej plaży, rozciągającej się na obszarze ok. 1,5 km. Jeżeli szukacie prawdziwego cudu natury, zajrzyjcie do Poddąbia, gdzie za wydmami ukrywa się piaszczysta, szeroka plaża. Dziką plażę znajdziecie również w maleńkiej wsi, położonej w powiecie wejherowskim, czyli w Lubiatowie. Prowadzą do niej betonowe schody, co ułatwi życie rodzicom z wózkami – nie będziecie grzęznąć w piachu. Będąc w Jarosławcu, wybierzcie się koniecznie do pobliskiego Rusinowa. Ta miejscowość słynie ze spokoju, a wielkie wrażenie robi czysta, piaszczysta plaża, bez kamieni. Raj dla tych, którzy szukają wytchnienia od zgiełku i cenią sobie uroki przyrody. We wszystkich polecanych przez nas miejscowościach znajdziecie domki letniskowe do wynajęcia. Czy już wiecie, gdzie spędzicie najbliższy urlop?