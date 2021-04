Dubaj w maju. Luksus last minute dostępny dla każdego

Przedłużone restrykcje w Polsce i zamknięte hotele skłoniły część miłośników podróży do rezerwacji zagranicznych wycieczek. Jednym z egzotycznych kierunków wybieranych na urlop w maju jest Dubaj. Wypoczynek w największym mieście Zjednoczonych Emiratów Arabskich wcale nie musi być drogi.

Dubaj to miasto, która przypadnie do gustu szczególnie fanom luksusowych klimatów. Można tu znaleźć miejsca zarówno dla wielbicieli zwiedzania, jak i wypoczynku na plaży czy uprawiania sportów wodnych.

Dubaj - atrakcje

Do jednych z najpopularniejszych atrakcji w Dubaju należą:

Burdż Chalifa

Najwyższy budynek świata to bez wątpienia obiekt, którego nie da się przegapić. Jego wysokość całkowita wynosi 828 m. Posiada on 163 piętra użytkowe, na których znajdują się m.in. ekskluzywne apartamenty. Na najniższych kondygnacjach mieści się zaś hotel, którego wystrojem zajął się włoski projektant Giorgio Armani. Można tutaj skorzystać także z ofert luksusowych restauracji.

Warto też wjechać jedną z najszybszych wind świata na tarasy widokowe i podziwiać niezapomnianą panoramę Dubaju. W pobliżu jest również słynne centrum handlowe The Dubai Mall z ponad 1200 sklepami i akwarium z rekinami.

Dubajskie fontanny

U stóp Burdż Chalifa można znaleźć wielkie fontanny biorące udział w pięknych spektaklach świetlno-muzycznych, które odbywają się codziennie co 30 min. w godzinach 18-23. Podczas ich oglądania odnosi się wrażenie, że kolorowe strumienie tańczą w rytm takich popularnych utworów jak "Thriller" Michaela Jacksona czy "Time to Say Goodbye" Andrei Boccelego i Sary Brightman. Pokazy fontann są bezpłatne. Można zaś dodatkowo kupić bilet na rejs łódką po sztucznym jeziorze Burdż w trakcie spektaklu.

Sztuczna wyspa Palma Jumeirah

Nietypowy archipelag widziany z lotu ptaka przypomina swoim kształtem drzewo palmowe. Pełno tu luksusowych hoteli, restauracji oraz dyskotek. Można też skorzystać tutaj z ofert rejsów jachtem lub motorówką. Co ciekawe, swoje rezydencje ma tu wielu sławnych ludzi, np. angielski piłkarz David Beckham.

123RF Palmowa wyspa Źródło: 123RF

Dubajski ogród cudów

Największy na świecie naturalny ogród botaniczny o powierzchni 72 tys. m kw. słynie z ciekawego zbioru budowli i innych konstrukcji całkowicie pokrytych kwiatami. Można tu zobaczyć m.in.: zamki, domki, sercową ścieżkę, wielki model samolotu pasażerskiego Airbus A380, misia, myszkę Miki. Wystawy co jakiś czas podlegają zmianom i powstają nowe, kwietne instalacje cieszące się popularnością wśród turystów. Warto również zobaczyć ogród motyli.

Dzielnica historyczna Al Fahidi

Dubaj to nie tylko nowoczesne wieżowce i pełne przepychu sklepy. Można tu także poczuć klimat minionych wieków. Chcąc dowiedzieć się, jak wyglądało życie w XIX-wiecznym starym Dubaju warto udać się do dzielnicy Al Fahidi położonej wzdłuż zatoki Dubai Creek. Tradycyjne wieże wiatrowe, kręte uliczki, Muzeum Monet, Dom Kaligrafii, Muzeum Dubaju oraz liczne targi z lokalnymi smakołykami i rękodziełem to przykładowe atrakcje.

Getty Images Al Fahidi Źródło: Getty Images

Kite Beach

To jedna z najpopularniejszych, długich i szerokich plaż w Dubaju, która posiada łagodne zejście do wody. Można tu uprawiać wiele sportów, np.: kitesurfing, wakeboarding, paddleboarding, siatkówkę plażową. W pobliżu znajdują się wypożyczalnie sprzętów, ścieżki spacerowe i rowerowe oraz punkty gastronomiczne.

Dubaj – ceny wycieczek

W ofercie biur podróży można znaleźć mnóstwo wycieczek last minute na majowe wyjazdy do Dubaju.

Ceny tygodniowych pobytów w hotelach ze śniadaniami i wylotem z Polski zaczynają się od 1941 zł za osobę. Opcja all inclusive dostępna jest o 3926 zł.

Dubaj – pogoda w maju

Maj to dobry miesiąc na zorganizowanie wyjazdu do Dubaju. Warunki atmosferyczne sprzyjają bowiem wypoczynkowi na plażach oraz pływaniu. Można spodziewać się średnio ok. 36 st. C w dzień i ok. 24 st. C w nocy.

Średnia temperatura wody wynosi natomiast ok. 27 st. C. Liczba godzin słonecznych to ok. 11-13.

Dubaj – zasady wjazdu w czasie pandemii

Lecąc do Dubaju w maju 2021, warto pamiętać o obowiązującym w tym czasie ramadanie, świętym miesiącu muzułmanów, i związanymi z nimi ograniczeniami, np. krótszymi godzinami otwarcia niektórych obiektów.

Co ważne, turyści udający się do Dubaju muszą posiadać wydrukowane zaświadczenie o negatywnym wyniku testu PCR, które będzie przetłumaczone na język angielski lub język arabski. Badanie należy wykonać w przeciągu 72 godz. przed odlotem. Polskie laboratoria akredytowane przez ministerstwo zdrowia są honorowane podczas przekraczania granic zewnętrznych Emiratów.

Po powrocie z Dubaju do Polski obowiązuje 10 – dniowa kwarantanna, z której zwalnia negatywny wynik testu PCR lub antygenowego wykonanego w Polsce najpóźniej w ciągu 48 h od przekroczenia granicy. Kwarantannie nie podlegają również m.in. osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 oraz przedstawiciele niektórych zawodów.

