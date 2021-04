Turcja w maju. "To najlepszy okres na wypoczynek bez upałów i zwiedzanie"

Turcja to jeden z najczęściej wybieranych przez Polaków kierunków na urlop. Przedłużenie zamknięcia hoteli w Polsce spowodowało, że część turystów zdecydowała się na zagraniczne wycieczki właśnie tam. Świetna pogoda, liczne atrakcje i luksusowe hotele. Czego chcieć więcej?

Wielu Polaków ma zamiar spędzić majówkę w Turcji. Piękne plaże, smaczna kuchnia, bliskość natury oraz zabytkowa architektura i krótki czas lotu (ok. 3 godziny) kuszą turystów stęsknionych za wyjazdami.

- Kocham Turcję, bo ma wszystko, czego można oczekiwać od fantastycznego urlopu i łączy w sobie elementy starożytne z nowoczesnymi. Świetna pogoda, zróżnicowane atrakcje turystyczne, ciekawa kultura, ciepłe morza, góry – każdy znajdzie tu coś dla siebie. Całe rodziny mogą skorzystać z wielu atrakcji w ogromnych resortach na południu kraju, zaś pary mają możliwość zarezerwowania noclegu w kameralnych hotelach w części egejskiej – mówi w rozmowie z WP Żaneta Kuć, która stara się jeździć do Turcji przynajmniej dwa razy w roku.

Turcja – atrakcje turystyczne

W Turcji można znaleźć wiele zabytków oraz przyrodniczych atrakcji, z których część została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Najpopularniejsze i najciekawsze miejsca w Turcji to:

· Stambuł – największe miasto w Turcji

Jedyna metropolia na świecie, leżąca na dwóch kontynentach – azjatyckim i europejskim, łączy w sobie historię i nowoczesność. Do szczególnie wartych zobaczenia atrakcji należą: Hagia Sophia, Błękitny Meczet, Muzeum Sztuki Tureckiej i Islamskiej, Meczet Sulejmana, Pałac Dolmabahçe, Pałac Topkapı, Wieża Galata, Kryty Bazar oraz Most Bosforski. I choć Stambuł nie jest stolicą Turcji (jej funkcję pełni Ankara), bez wątpienia to jedno z najważniejszych miast w tym kraju.

· Kapadocja – urzekająca kraina z bajecznymi kominami

Ten historyczny region w środkowej Turcji słynie ze skał tufowych tworzących księżycowe krajobrazy. Do miejsc szczególnie polecanych należą: Park Narodowy Göreme z bizantyjskimi świątyniami wykutymi w skałach, cytadela w Uçhisar, podziemne miasta Derinkuyu i Kaymaklı oraz skansen Zelve. Warto też skorzystać z lotu balonem nad malowniczymi dolinami.

· Pamukkale – spektakularne tarasy wapienne

"Kto nie był w Pamukkale, ten nie widział Turcji wcale" to powiedzenie dodatkowo podkreśla wyjątkowość tego miejsca. Tutejsze formacje wapienne to jedne z najczęściej odwiedzanych atrakcji na świecie. Śnieżnobiała kraina słynie m.in. z gorących źródeł. Wypływająca z nich woda, zawierająca związki wapnia i dwutlenku węgla, ochładza się na powierzchni i wytrąca węglan wapnia, którego osady tworzą nacieki i stalaktyty. Całość tworzy piękne tarasy zwane trawertynami. Na terenie malowniczego Pamukkale utworzono park narodowy. Będąc w tych okolicach, warto też zwiedzić ruiny starożytnego miasta Hierapolis.

· Riwiera Turecka – słynne kurorty w południowo-zachodniej Turcji

Szerokie i piaszczyste plaże nad Morzem Śródziemnym i Egejskim, góry Taurus, luksusowe hotele oraz wiele miejsc oferujących różnego typu rozrywki to największe zalety tego regionu. Nic więc dziwnego, że cieszy się on szczególną popularnością wśród turystów. Do najchętniej wybieranych kurortów w Turcji należą: Alanya, Antalya, Belek, Side, Bodrum, Kemer oraz Marmaris.

Turcja – pogoda w maju

Maj to dobry miesiąc na zorganizowanie wycieczki do Turcji. Temperatury nie są jeszcze tak wysokie jak w letnie miesiące, ale pogoda jest dość stabilna, choć mogą wystąpić opady deszczu. Należy spodziewać się ok. 23 st. C w dzień i ok. 14 st. C w nocy. Warunki atmosferyczne sprzyjają odpoczynkowi na świeżym powietrzu.

- W maju rośliny pięknie kwitną i jest zielono. To najlepszy okres na wypoczynek bez upałów i zwiedzanie. To jednak nie czas na morskie kąpiele dla zmarzluchów, bo woda w morzu jest dość chłodna, choć oczywiście to indywidualne odczucia – mówi Żaneta Kuć.

Turcja – ceny wycieczek

W ofercie biur podróży można znaleźć obecnie świetne oferty last minute na majowe wycieczki do Turcji.

Ceny tygodniowych pobytów w hotelach z opcją all inclusive i wylotem z Polski zaczynają się od ok. 1252 zł za osobę.

Turcja – zasady wjazdu w czasie pandemii

Wybierając się do Turcji w maju 2021, trzeba pamiętać, że w tym czasie trwa ramadan – święty miesiąc muzułmanów. Nie dotyczy on bezpośrednio podróżujących, ale część obiektów może funkcjonować w skróconym wymiarze czasu. Należy też pamiętać o miejscowych restrykcjach związanych z rosnącą liczbą przypadków zakażeń koronawirusem.

Wszyscy turyści powyżej 6 r. ż. udający się do Turcji są zobowiązani do przedstawienia negatywnego testu RT- PCR. Powinien być on wykonany na 72 godz. przed przybyciem do kraju. Jego wynik musi zostać przetłumaczony na język angielski lub język turecki. Te zasady dotyczą osób podróżujących zarówno drogą lądową, jak i lotniczą czy morską. Z wykonania testu nie są zwolnieni ani ozdrowieńcy, ani podróżni zaszczepieni przeciw COVID-19.

