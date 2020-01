Duma Słowenii na licytacji WOŚP. Wino, którego nie można kupić

W Słowenii rośnie najstarsza winorośl na świecie. Wciąż owocuje, ale zrobione z niej wina nigdy nie trafiają do sprzedaży, tylko jako dar dla głów państw. Władze miasta Maribor postanowiły zrobić wyjątek i jedną butelkę przekazały na tegoroczną aukcję WOŚP.



Stara Winorośl jest najstarszym żyjącym krzewem winorośli właściwej (Vitis vinifera). Jej wiek szacowany jest na 400-450 lat. Rośnie w drugim co do wielkości mieście Słowenii - Mariborze. Można ją podziwiać w samym centrum miasta, nad brzegiem rzeki Drawy.

W 2004 r. została wpisana do Księgi rekordów Guinnessa. Jest dumą Słowenii i największą atrakcją Mariboru. Co roku daje owoce , pozwalające na wytworzenie około 20-40 litrów wina.

Co prawda filoksera zaatakowała również ją, ale wylewająca dwa razy do roku Drawa okazała się wybawieniem rośliny. Filoksera nie toleruje bowiem gleb piaszczystych i dużej wilgoci, zwłaszcza stojącej wody . Winorośl została mocno osłabiona, a w XX w. przestała owocować i zaczęła usychać. W latach 70-tych XX. wieku, kiedy całą nadbrzeżną dzielnicę zaczęto porządkować, wyburzając stare domy była bliska zniszczenia. Również budynek przy którym rosła Stara Winorośl został przeznaczony do rozbiórki, a losem zapomnianej rośliny specjalnie nikt się nie przejmował.

Dziś winorośl jest bardzo popularna wśród turystów i mieszkańców miasta. Najważniejszym wydarzeniem w roku jest uroczyste winobranie, podczas którego zbiera się grona pozwalające na wytworzenie 20-40 litrów unikatowego wina, które jest bezcenne. Jedynie nieliczni mogą go spróbować. Jest ono wlewane do małych (0,25l) buteleczek, specjalnie zaprojektowanych przez słoweńskiego designera Oskara Kogoja.

Stara Winorośl należy do lokalnego szczepu modra kavčina. Znana jest również pod nazwą žametna črnina, albo w skrócie žametovka, co można przetłumaczyć jako "aksamitka" i co naprowadza nas na charakter otrzymywanego z niej wina. Žametovka daje wino subtelnie czerwone, delikatne i owocowe w smaku, o niskiej zawartości alkoholu. Smak wina Starej Winorośli jest jednak zagadką, gdyż niewiele osób mogło go spróbować.