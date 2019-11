Słowenia. Najbardziej niedoceniona perełka Europy

Bogate dziedzictwo kulturowe napawa Słoweńców dumą. Niezliczona liczba festiwali, ponad 50 muzeów i galerii, muzyka, taniec i teatr – tworzą scenę tętniącego życiem nowoczesnego kraju. Zabytkowe miasteczka i zamki opowiadające dzieje minionych dni są jednocześnie przykładem kreatywnego podejścia na przybliżenie historii.

Ikony kultury, których nie można przegapić

Bez względu na to, dokąd prowadzi podróż po Słowenii, można natknąć się na coś niezwykłego. Niektóre obrazy pozostają na długo w pamięci. Z alpejskich szczytów rozciąga się słynny widok na wyspę i zamek na klifie – tam znajduje się jezioro Bled. W Krasie goście mogą odwiedzić Predjamski Grad, największy na świecie zamek wbudowany w jaskinię; Jaskinię Postojną, najbardziej popularną jaskinię w Europie; oraz Lipicę, najstarszą stadninę koni w Europie z eleganckimi białymi końmi Lipizzaner.

Słowenia na liście UNESCO

Niektóre ze skarbów słoweńskiej kultury są nie tylko elementem słoweńskiej tożsamości, ale zostały objęte patronatem UNESCO. Na liście UNESCO znajduje się Idrija z tradycją wydobycia rtęci, oraz Bagna Lublany, gdzie znajdują się prehistoryczne osady na palach. Szyb Anthony w kopalni w Idriji, jeden z najstarszych w Europie, jest obecnie otwarty dla zwiedzających. Ciekawostką jest również, że to właśnie w Słowenii znaleziono najstarsze drewniane koło mające ponad 5 200 lat. Na uwagę zasługują także m.in.: szpital partyzancki Franja i alpejskie pastwiska Bohinj. Ponadto na liście UNESCO znalazły się: przedstawienia pasyjne w Škofja Loka, kolędowanie Kurenti, koronka klockowa oraz sztuka budowania suchego muru.

Spacer po historycznych miasteczkach

Spotkajmy się na festiwalach

Czas festiwali trwa niemal przez cały rok. Wraz ze zbliżającą się wiosną startują liczne uroczystości Pust (ostatki). Największy karnawał odbywa się co roku w Ptuj, którego symbolem są postacie zwane Kurenti. Lato to czas, gdy wybór wydarzeń jest niezwykle bogaty – odbywają się imprezy etnologiczne, gastronomiczne i muzyczne. Jesienią zabawa skupiona jest wokół wina – w Mariborze z okazji zbiorów z najstarszej na świecie, 450-letniej winorośli Žametovka, odbywa się Old Vine Festival w Dniu Świętego Marcina. Podczas adwentu, jarmarki świąteczne zdobią wiele słoweńskich miast, których ulice i główne place rozświetlają tysiące małych świateł.