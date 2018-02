Dwie największe wyspy Morza Śródziemnego kuszą niskimi cenami. Sycylia i Sardynia na wakacje

Morze Śródziemne to tysiące wysp, z czego 150 ma powierzchnię ponad 10 km kw. Wiele z nich posiada odrębną kulturę, którą warto poznać. Turyści, którzy marzą o zwiedzeniu chociaż części, powinni zacząć od największych: Sycylii i Sardynii.

Za cieśniną Mesyńską rozpościera się ogromna, pofałdowana przedłużonym masywem Apeninów wyspa, słynąca z największego wulkanu w Europie . Etna jest jednocześnie jednym z najbardziej aktywnych, ostatnia erupcja miała miejsce w lutym 2017 roku i na szczęście nie spowodowała większych szkód. Przy pięknej pogodzie wulkan jest najlepszym punktem widokowym wyspy, dlatego wielu turystów decyduje się na wyprawę po zboczach Etny. Zimą ośnieżony szczyt przyciąga natomiast rzesze narciarzy. W przypadku zagrożenia erupcją władze wyspy zabraniają zbliżania się do wulkanu na wyższych wysokościach. Piękny i niebezpieczny spektakl Sycylijczycy podziwiają więc bezpiecznie we własnych domach.

Wulkaniczne wyspy i bikini

Poza Etną na uwagę zasługują również Stromboli oraz Vulcano, dwie wulkaniczne wysepki leżące niedaleko Sycylii . Ta druga słynie z charakterystycznej czarnej plaży, którą tworzy piasek wulkaniczny. Zarówno Etna, jak i archipelag są wpisane na listę UNESCO. Poza nią na wyspie znajduje się jeszcze kilka interesujących miejsc objętych patronatem. Jednym z najlepiej zachowanych jest Villa Romana del Casale, posiadłość rzymska wybudowana około 300 roku n.e. i zamieszkiwana aż do XII wieku. Doskonale zachowane mozaiki przedstawiają sceny z życia codziennego, motywy mitologiczne, polowania, a także… najsłynniejsze dziewczęta w bikini. Podobizny dziewięciu kobiet w tradycyjnych rzymskich strojach sportowych zdobią ściany antycznej łaźni.

Włochy i Hiszpania na jednej wyspie

Rozciągająca się na północny zachód od Sycylii Sardynia poznaczona jest dziesiątkami cypli, klifów i skał. Ciepły, śródziemnomorski klimat zachęca do zwiedzania pofałdowanej linii brzegowej, wzdłuż której ciągną się niesamowite zakątki. Capo Caccia, czyli kompleks kamiennych skał poznaczony grotami i wąwozami to jedno z piękniejszych miejsc na wyspie. Turkusowe morze oddziela półwysep od miejscowości Alghero, słynącego z nietypowej w tym rejonie katalońskiej architektury i kuchni bardzo zbliżonej do hiszpańskiej.