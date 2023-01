Ekspert nie ma wątpliwości. "Ten kraj jest dla rodzin z dziećmi najlepszym wyjściem"

W ubiegłym roku Polacy chętnie wyjeżdżali na wakacje, a najchętniej do Turcji. Co trzeci klient biur podróży kupił wycieczkę właśnie do tego kraju. Powodem była nie tylko pogoda czy ceny. - Wakacje w Turcji są dla rodzin z dziećmi najlepszym wyjściem - mówił w programie "Newsroom WP" Marek Kamieński, ekspert ds. turystyki. Zwrócił też uwagę na pewien problem w związany z turystką przyjazdową do Polski. - Wiele krajów odczuło mniejszy przyjazd turystów zagranicznych ze względu na wojnę - dodał.

Rozwiń