Ekspert ostrzega. "Będziemy mieli do czynienia z tzw. szklanymi górami"

W mediach co jakiś czas pojawiają się informacje o wypadkach w Tatrach, które nawet zimą przyciągają wielu turystów - mimo że warunki bywają tam bardzo trudne. - Będziemy mieli do czynienia z tzw. szklanymi górami. Odwilż w połączeniu z nocnym przymrozkami sprawi, że ta pokrywa śnieżna stanie się twarda i zlodowaciała [...] Każdy błąd będzie nas sporo kosztował - mówił w programie "Newsroom WP" Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jak dodał, trzeba sobie zdawać sprawę, że chodzenie zimą po Tatrach wymaga dużo doświadczenia, ostrożności oraz przygotowania. - Nie wystarczy samo posiadanie sprzętu, trzeba go w odpowiedni sposób używać - podsumował ekspert.

