Najnowsze Popularne Wakacje.pl Nocowanie.pl Plaże Wyspy Egzotyka W Podróży Miasta Weekend Poza miastem Z dziećmi Aktywnie Porady Ludzie Wideo Zobacz inne Najnowsze Popularne Magiczne miejsca + 1 schody Magda Bukowska 2 godziny temu Ekstremalne schody. Wspinaczka dla zaawansowanych Wielu z nas nie wyobraża sobie wejścia na 10 piętro bez windy. Jednak w podróży rodzi się w nas duch przygody i wola zdobywcy. Bez wahania, stopień po stopniu, wspinamy się na tarasy czy punkty widokowe, by w nagrodę nacieszyć oczy piękną perspektywą. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Schody znajdują się w indyjskiej wiosce Abhaneri w Radżastanie (Shutterstock.com) Wśród wielu schodów prowadzących w szczególnie urokliwe czy niezwykłe miejsca, są też takie, które stanowią atrakcję same w sobie. Są wyjątkowo długie, strome, lub zbudowane w szczególnych miejscach. Zanim zrobimy pierwszy krok, zastanówmy się czy na pewno nie cierpimy na lęk wysokości i czy dysponujemy wystarczającą kondycją, by pokonać całą trasę. Najdłuższe schody świata Jeśli weźmiemy pod uwagę dystans, miano najdłuższych schodów świata zdecydowanie należy się jednej z najsłynniejszych budowli świata - Wielkiemu Murowi. Wzdłuż oficjalnej trasy "The Great Wall Marathon", liczącej 42 km, znajdują się aż 5164 stopnie (czyli około 123 na kilometr). Jak łatwo się domyślić nie są specjalnie strome, a ich pokonanie nie wymaga dużej kondycji. Ale choć spacer po chińskim murze nie wydaje się sportem ekstremalnym, jeśli zdecydujemy się pokonać dłuższy odcinek trasy, z pewnością odczujemy to w nogach. Zmęczenie zwykle przychodzi jednak dopiero po zejściu z budowli, wcześniej myśl o bólu nóg skutecznie przyćmiewają niesamowite wprost widoki, jakie rozciągają się z muru. Szwajcarski gigant Oficjalnie, za najdłuższe schody świata, uważane są te, które biegną wzdłuż kolejki na górę Niesen w Alpach Berneńskich. Choć trasa, którą prowadzą jest zdecydowanie krótsza od tej w Chinach i ma zaledwie 3,5 kilometra, na szczyt wiedzie aż 11 674 stopni, a różnica wysokości między pierwszym, a ostatnim wynosi niemal 1700 metrów. Wspinaczkę tą trasą z całą pewnością można zaliczyć do ekstremalnych wyzwań. Do tego wyzwań, którym można spróbować sprostać tylko raz w roku, kiedy zamknięta dla turystów droga, zostaje otwarta dla biegaczy. Ścigają się oni w zawodach “Niesen Stairway-Run”. Wspinaczka na Hua Shan Nie są ani najdłuższe, ani najwyższe. Tak naprawdę trudno je nawet nazwać schodami. Stanowiące oparcie dla dłoni i stóp stopnie prowadzące na chiński szczyt Hua Shan, to właściwie metalowe szczeble, wbite w wąskie drewniane podesty otaczające górę. Szlak uważany jest za jeden z najtrudniejszych na świecie. Liczne wypadki sprawiły, że dziś górę zdobywa się korzystając z asekuracji. Ubrani w uprzęże śmiałkowie, którzy podejmują wyzwanie przypinają się do liny przymocowanej do skały. Na szczycie czekają nie tylko wspaniałe widoki, ale też klimatyczna herbaciarnia, w której można choć trochę się zrelaksować po ekstremalnych doznaniach. Schody do nieba na Hawajach Mają blisko 4 tysiące stopni i prowadzą na szczyt Koalu, z którego roztacza się jeden z najpiękniejszych widoków na Hawajach. Znane jako schody Haiku lub po prostu schody do nieba, a wśród podróżników i globtroterów mają status kultowych. Po części dlatego, że od wielu dziesięcioleci są zamknięte dla turystów, a za nielegalną wspinaczkę grozi naprawdę wysoki mandat. Dla wielu osób nie jest to jednak przeszkodą. Wstają o świcie, by nie rzucać się w oczy strażnikowi, i z latarkami pokonują długą trasę, żeby ze szczytu podziwiać wschód słońca. Schody Haiku, choć prowadzą w absolutnie magiczne miejsce, nie zostały zbudowane ze względów widokowych. Konstrukcja została wzniesiona podczas II wojny światowej, by umożliwić dostęp do ściśle tajnej, dziś już nieczynnej stacji radiowej, z której przekazywano wiadomości pływającym po Pacyfiku amerykańskim okrętom. Wyprawa wgłąb ziemi Myśląc o schodach, zwykle widzimy przed sobą drogę prowadzącą do góry. Jednak w indyjskiej wiosce Abhaneri w Radżastanie, znajdują się takie, które wiodą w dół, a dokładniej w głąb ziemi. Wykuto je w jednej z najgłębszych, największych i najpiękniejszych studni świata - Chand Baor. Podziemna budowla z IX wieku, ma głębokość 30 metrów. Na sam dół można zejść po wąskich stopniach znajdujących się na 13 kondygnacjach. Wzdłuż ścian wykuto ich około 3,5 tysiąca. Zgodnie w legendą, tą fascynującą studnię zbudowały w ciągu jednej nocy duchy. Schody na El Peñón de Guatapé w Kolumbia Imponujących rozmiarów, gładka skała czczona niegdyś przez tutejszych Indian, wydaje się nie do zdobycia. A jednak można na nią wejść i to po schodach. Do pokonania jest około 700 stopni, poprowadzonych w wykutej w monolicie klatce schodowej. Są wyjątkowo strome, a do tego zatłoczone. Góra jest jedną z największych atrakcji regionu, przyciąga więc tysiące turystów. Schody życzeń w Hiszpanii Zgodnie z legendą, kto wdrapie się po 237 kamiennych stopniach do kapliczki, znajdującej się na wyspie Gaztelugatxe i trzykrotnie dotknie dzwonu, może pomyśleć życzenie, które na pewno się spełni. To jednak nie jedyny powód, dla którego warto zdecydować się na wspinaczkę. Droga jest bardzo malownicza i oferuje niezapomniane widoki, doskonale znane osobom, które uważnie oglądały 7 serię kultowego serialu "Gra o Tron". Po prostu schody Na koniec schody, które nie są ani ekstremalne, ani nie prowadzą w piękne miejsce… Tak naprawdę nie prowadzą nigdzie i właśnie to wyróżnia je na tle innych. Te schody, to po prostu schody. No prawie. W rzeczywistości to niezwykła instalacja artystyczna Tiger and Turtle Magic Mountain w Duisburgu w Nieczech. Konstrukcja ma 220 metrów długości, 20 metrów wysokości i składa się z blisko 250 stopni. Z daleka przypomina gigantyczny roller-coster. Te schody może pokonać każdy. No prawie każdy. Osoby mające lęk wysokości, wędrując po zawieszonej w powietrzu konstrukcji, mogą nie czuć się zbyt komfortowo!