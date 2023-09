Ekstremalne upały za oceanem. Może paść rekord

W piątek 22 września br. władze federalne Brazylii wezwały obywateli do uważnego śledzenia alertów lokalnych służb, a także do stosowania się do ich wskazówek. Przestrzegły przed dalszym nasileniem się upałów i wzrostem temperatury powietrza "do wyjątkowego poziomu, zagrażającego życiu ludności".