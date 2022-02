Ekstremalne warunki na Śnieżce. "Potrafi wiać z prędkością 300 km/h"

Kilka dni temu na Twitterze IMGW-PIB pojawiło się wideo z obserwatorium na Śnieżce. Wiatr wiał wtedy z prędkością 200 km/h, a pracownik musiał wykonać pomiar z deszczomierza. Na filmie widać, jak niełatwo było mu tam wejść. - O mój Boże! - skomentował wideo Patrycjusz Wyżga, prowadzący program WP "Newsroom". Zapytał Piotra Krzaczkowskiego z IMGW-PIB, czy w taką pogodę nie można by uniknąć wychodzenia na zewnątrz. - Tego typu wiatry nie są dla nas czymś szczególnym. My nadal stosujemy tradycyjne przyrządy, z uwagi na to, że na Śnieżce automaty się nie sprawdzają - mówił gość programu. Ekspert zdradził, że praca w takim miejscu, to dla całej załogi coś niezwykle ważnego - cel w życiu. Przyznał, że w przypadku najbardziej ekstremalnych sytuacji, robią odczyty z budynku. - Na Śnieżce wiatr potrafi wiać z prędkością 300 km/h. Przy takich wiatrach może wylecieć szyba, zniszczyć się pokrycie budynku - opowiadał.