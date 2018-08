Energia wyłącznie ze słońca i wody. Pierwsza "zielona" inwestycja na greckiej wyspie

Poza sezonem żyje tu 400 mieszkańców, latem wyspę Tilos odwiedza 3 tys. turystów. A ponieważ system energetyczny już jest przestarzały, jeszcze w tym roku zostanie oddany do użytku nowy oparty całkowicie na energii odnawialnej.

Wyspa Tilos położona jest na archipelagu Dodekanez . Nowy system działający wyłącznie w oparciu o energię ze słońca i wody ma powstać jeszcze w tym roku. Będzie to pierwsza tego typu "zielona" inwestycja na greckiej wyspie.

Tilos będzie pierwszą taką wyspą w regionie Morza Śródziemnego. Zdaniem Komisji Europejskiej instalacja ta ma być przykładem rozwiązań dla innych niewielkich wysp na terytorium Unii Europejskiej, które borykają się z ograniczonym dostępem do kontynentalnej sieci energetycznej.

Energia produkowana przez turbiny wiatrowe i moduły fotowoltaiczne będzie magazynowana w specjalnych bateriach, skąd w miarę potrzeby będzie przesyłana do sieci energetycznej. Aby zapewnić sieci nieprzerwaną pracę, baterie przechowują energię produkowaną podczas słonecznych i wietrznych dni, a uwalniają ją w czasie zwiększonego zapotrzebowania czy niższej produkcji, czyli nocą i w sezonie turystycznym.

Jak podaje agencja PAP, testy końcowe "systemu zielonego zasilania" trwają od lata tego roku, który ma zostać oddany do użytku jeszcze w tym roku. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi blisko 14 mln euro (ok. 60 mln 200 tys. zł), z czego 11 mln euro (ok. 47 mln. 300 tys. zł) pochodzi z funduszy unijnych.