Europejska Noc Muzeów. Za darmo, ale w kolejkach

Europejska Noc Muzeów to jedno z tych wydarzeń, na które Polacy czekają przez cały rok. Za darmo lub symboliczną złotówkę można zwiedzać słynne obiekty i korzystać z atrakcji w całym kraju. To już dziś - 19 maja.

Wydarzenie do polskich muzeów i innych instytucji zawsze przyciąga tłumy. Chętni na odwiedzenie placówek potrafią stać w kolejkach nawet kilka godzin, by w nocy wejść dodanego obiektu za darmo lub symboliczną złotówkę.

W inicjatywie bierze udział kilkaset miast w całej Europie, a atrakcji nie brakuje. Można zwiedzać galerie, muzea, browary, fabryki, instytucje kultury, teatry, a czasem nawet remizy czy komendy Policji. Zwiedzających często wożą stare autobusy lub tramwaje. Ludzi na ulicach nie brakuje. Większość wydarzeń zaczyna się już późnym popołudniem i trwa do godz. 1:00 w nocy. Szczegółowych programów najlepiej szukać na stronach internetowych miast lub konkretnych obiektów

W Warszawie 19 maja wejdziemy za darmo do niemal 250 instytucji . Wśród nich są te najważniejsze i najpopularniejsze, jak Muzeum Powstania Warszawskiego , Muzeum Narodowe, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Centrum Nauki Kopernik . W wielu miejscach przygotowano specjalne wystawy. Przykładowo w Muzeum POLIN będziemy mogli wziąć udział w projekcie "Obcy w domu. Wokół marca '68". Na specjalnie przygotowanej scenie, Centrum Nauki Kopernik wraz z firmą Samsung zaprezentują pokazy naukowe.

Noc Muzeów w Trójmieście zapowiada się szczególnie interesująco. A to dlatego, że biorą w niej udział nie tylko Gdańsk, Gdynia i Sopot, ale też m.in. Wejherowo, Rumia, Tczew, Malbork, Kwidzyn i Hel. Jednym z miejsc, które warto zobaczyć w najbliższą sobotę, będzie Muzeum Narodowe w Gdańsku. Zostanie zaprezentowany w nim nigdy dotąd nie pokazywany publicznie zbiór rycin Rembrandta. - To unikatowy, bardzo cenny zbiór. W nocnym spotkaniu weźmie udział kustosz muzealny, który opowie gościom o nim, w tym o cechach, które stanowią o jego bezcennej wartości. Na miejscu będą także konserwatorzy sztuki, którzy z kolei opowiedzą o dotychczasowym przebiegu prac nad rycinami oraz o planowanych zabiegach, jakim mają zostać one poddane - mówi Małgorzata Posadzka, rzecznik prasowa Muzeum Narodowego w Gdańsku.