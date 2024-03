Europejskie Stany Zjednoczone. "Widać to na ulicach"

Szwecja porównywana jest do Stanów Zjednoczonych i nazywana ich europejskim odpowiednikiem. Wszystko przez to, że uchodzi za kraj tolerancyjny i przyjazny dla przyjezdnych. - Ok. 20 proc. obcokrajowców buduje szwedzkie społeczeństwo i widać to na ulicach. Jest bardzo dużo imigrantów z różnych państw. Widać także wyznawców różnych religii - powiedziała w programie "Newsroom WP" Monika Sikorska z WP Turystyka. Dziennikarka opowiedziała także o swojej niedzielnej podróży metrem po Sztokholmie, którą uznała za ciekawe doświadczenie.