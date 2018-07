Ewakuacja na Grenlandii. Wszystko przez górę lodową

Ogromna góra lodowa zagrażała bezpieczeństwu mieszkańców Innaarsuit na Grenlandii. W związku z tym ewakuowano 170 osób. Eksperci nie mają wątpliwości, że do takich sytuacji będzie dochodzić coraz częściej.

Miejscowe służby obawiały się, że odrywające się od góry lodowej ogromne bloki lodu podczas spadania do wody utworzą duże fale. W konsekwencji budynki położone najbliżej linii brzegowej mogłyby zostać zalane.

Nawet jeśli tak się stanie, eksperci nie mają wątpliwości, że prędzej czy później dojdzie do podobnej sytuacji, ponieważ w pobliżu miejsc zamieszkałych przez ludzi dryfują góry lodowe. To dlatego, że w ostatnim czasie na Grenlandii doszło do rekordowego dzielenia się lodowca. Długość linii oderwania bryły lodu wyniosła blisko 6,5 kilometra.