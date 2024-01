Ferie 2024. Ekspertka zdradza, kiedy najlepiej planować wyjazdy

Uczniowie z województw mazowieckiego, zachodniopomorskiego, opolskiego i dolnośląskiego zaczynają ferie już od 15 stycznia br. Czy mają jeszcze szansę na zarezerwowanie zagranicznych wyjazdów? - Jeżeli ktoś zaczyna ferie w pierwszej turze może liczyć na oferty last minute. One zawsze się pojawiają, natomiast w tej chwili nie powinny być traktowane jako sposób na zaoszczędzenie pieniędzy - twierdzi Marzena German, ekspertka z Wakacje.pl. W programie "Newsroom WP" zdradza także, kiedy najkorzystniej jest planować zimowe wyjazdy do ciepłych krajów.