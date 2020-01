Ferie last minute za mniej niż 1000 zł. "Na ostatnią chwilę jest najtaniej"

Polacy coraz chętniej zamieniają ferie na stoku na urlop w ciepłych krajach. Ci, którzy z rezerwacją czekali na ostatnią chwilę, mieli nosa. Tydzień wypoczynku w styczniu można zarezerwować już od 939 zł.

Wyspy Kanaryjskie to kierunek, który Polacy coraz chętniej wybierają na zimowy urlop

Tegoroczne ferie startują już w najbliższy poniedziałek i potrwają do 26 stycznia. Jako pierwsi wolne od szkoły mają mieszkańcy lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Rodziny, które wolą plażowanie od szusowania mają szansę wypocząć za niewielkie pieniądze. Bo oferty last minute bez wyżywienia zaczynają się już od 969 zł za osobę, a z opcją all inclusive od 1499 zł.

- Dobra wiadomość na ferie jest taka, że mimo odwrócenia się trendu lastowego w turystyce zorganizowanej już w zeszłym roku, na zimową przerwę od szkoły pojawiły się oferty wyjazdów przecenione nawet o 40 proc. – mówi w rozmowie z WP Klaudyna Fudala z portalu Wakacje.pl. - Polacy coraz chętniej zamieniają ferie na stoku na wyjazdy w miejsca ciepłe i stosunkowo blisko położone.

Cypr i Malta najtańsze

Sprawdzając oferty 10 stycznia, najtańsza wycieczka last minute, jaką udało nam się znaleźć to Cypr, z wylotem 18 stycznia z Katowic. Kosztuje w tej chwili 939 zł (bez wyżywienia). Na miejscu w styczniu jest przyjemne 16 st. C. Jeśli ktoś zdecyduje się na ten kierunek, to od 1239 zł dostępne są także wycieczki z dwoma posiłkami.

Trzecia co do wielkości wyspa Morza Śródziemnego to miejsce, które przyciąga bogactwem antycznych zabytków, doskonałą kuchnią, świetną pogodą i ogromem atrakcji.



Z Gdańska i Katowic można tanio polecieć także na Maltę. Za wycieczki ze śniadaniami z wylotem 13 stycznia zapłacimy od 999 zł za osobę, a z dwoma posiłkami od 1179 zł.

Najwięcej atrakcji turystycznych na Malcie znajduje się na północy wyspy. Podczas urlopu z dziećmi warto zaplanować wypad do Narodowego Akwarium Malty Qawrze. Zobaczyć tam można rekiny, koniki morskie i pokolce królewskie. Nie lada atrakcją będzie również Wioska Popeye’a. Osada powstała na potrzeby filmu, który kręcono w latach 80.

Egipt to pewniak

Egipskie kurorty od zawsze słynęły z ogromnej liczby rozrywek, animacji czy wieczorków tematycznych. Dlatego Polacy zawsze chętnie wracają do tego kraju. - Dla mnie decyzja jest prosta – wtedy, gdy w Polsce jest niepewna pogoda, stawiam na egipskie słońce – mówi Agata Kojka z Gdańska. - Już drugi raz wybieramy się na taki urlop z dziećmi i rezerwację będziemy robić na ostatnią chwilę, bo tak jest najtaniej.

W styczniu możemy liczyć tam na 25 st. C i mniejsze tłumy niż w sezonie letnim. Najtańsza wycieczka z all inclusive do tego kraju kosztuje obecnie od 1499 zł z wylotem 15 stycznia (jest przeceniona aż o 50 proc.), co pozwala zaplanować iście rajskie wakacje za mniej niż 6 tys. zł dla czteroosobowej rodziny z dwójką dzieci w wieku szkolnym, a o tysiąc zł mniej, jeśli jedno dziecko ma mniej niż 2 lata, a drugie chodzi do szkoły.

Drożej, ale najcieplej

Trochę droższy, ale pewny pogodowo kierunek, to także Wyspy Kanaryjskie. Lot trwa niecałe sześć godzin, a na miejscu czekają wspaniałe plaże, doskonałe warunki do uprawiania windsurfingu i przede wszystkim prawdziwe lato.



Wycieczki ze śniadaniami z wylotem z Katowic można zarezerwować już od 2449 zł za tydzień. Na Teneryfie warto odwiedzić słynny park wodny Siam Park czy pełen zwierząt Loro Park. Dzieci i dorośli będą zachwyceni.

Oferty aktualne są na dzień publikacji.