Last minute czy first minute – co lepsze?

Wakacje to czas, gdy mamy okazję naładować baterie i zgromadzić piękne wspomnienia na wszystkie pozostałe dni roku. Jednak wczasy z prawdziwego zdarzenia, szczególnie dla całej rodziny, są poważnym obciążeniem domowego budżetu. Jak ciąć koszta, ale nie rezygnować z udogodnień i atrakcji? Najczęściej korzystamy z jednej z dwóch opcji: last minute albo first minute. Czym one się różnią? Co je łączy? Jakie mają wady i zalety i co nam się bardziej opłaca?

Czym są "wakacje last minute"?

Wakacje last minute to bardzo popularny wśród turystów sposób podróżowania. Jest to wyjazd zorganizowany, który rezerwujemy w ostatniej chwili. Zazwyczaj oferty tego typu pojawiają się na kilka dni przed terminem, czasem nawet jeden czy dwa dni przed.

Takie rozwiązanie jest opłacalne dla obu stron – klient ma możliwość wykupienia wczasów po obniżonej cenie, biuro podróży zaś unika w ten sposób strat, uzupełniając miejsca, które się nie sprzedały. Dzięki ofertom last minute zazwyczaj koniec końców wyprzedaje ono wszystkie dostępne miejsca. Ile oszczędza urlopowicz? Oczywiście to zależy, obniżki potrafią być jednak spektakularne – nawet powyżej 50 proc. regularnej ceny.

Co to znaczy "wakacje first minute"?

Wakacje "first minute" są nieco rzadziej wybieraną opcją. To praktycznie odwrotność "last minute", czyli wczasy rezerwowane z bardzo dużym wyprzedzeniem (na kilka miesięcy, a czasem nawet na rok przed wyjazdem). Wtedy również oferta może być cenowo bardzo korzystna – niekiedy zaoszczędzimy nawet blisko połowę regularnej ceny wycieczki. Zazwyczaj biura podróży oferują klientom gwarancję niezmienności ceny oraz możliwość zwrotu części pieniędzy, gdyby późniejsza cena wycieczki w którymś momencie była niższa od tej, za którą kupiono turnus first minute.

First minute czy last minute – co wybrać? Co się bardziej opłaci?

First minute i last minute to tak naprawdę dwa różne produkty adresowane do zupełnie różnych odbiorców. Tym, co je łączy jest możliwość wykupienia zorganizowanej wycieczki po dużo niższej cenie. Różnic jest jednak znacznie więcej.

Last minute – wady i zalety

W przypadku oferty last minute jedyne, co jest pewne, to przybliżony termin wyjazdu. Poza tym raczej nie powinniśmy robić szczególnych założeń, bo nie mamy gwarancji, że trafi nam się nasza wymarzona destynacja w przystępnej dla nas cenie. To wariant dla osób spontanicznych i elastycznych, którym niekoniecznie zależy na wygodach, a bardziej na przygodzie. To również rozwiązanie dla tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na zarezerwowanie wakacji z wyprzedzeniem (bo np. prowadzą własny biznes).

Zaletą last minute jest, poza niską ceną wyjazdu, brak zobowiązań praktycznie do ostatniej chwili. Wadą – nieprzewidywalność, ale też fakt, że zazwyczaj opłacalne oferty last minute dotyczą wakacji poza sezonem (do czerwca i od października) oraz raczej w gorszych hotelach czy innych obiektach (te lepsze są zazwyczaj już pozajmowane).

First minute – wady i zalety

Na wakacje first minute powinny się wybrać przede wszystkim osoby, które mają możliwość zarezerwowania urlopu dużo wcześniej, które lubią mieć wszystko z wyprzedzeniem zaplanowane i które chcą, by wakacje przebiegły pod każdym względem po ich myśli. Rezerwując wczasy first minute, mamy możliwość swobodnego wyboru kierunku, rodzaju zakwaterowania oraz innych szczegółów – zazwyczaj wybór jest bardzo szeroki.

Cena wyjazdu jest sporo niższa, a dodatkowo biura podróży, konkurując między sobą o klientów, czasem oferują im dodatkowe gratisy, np. pobyt dziecka w cenie. To również optymalne rozwiązanie, gdy chcemy wyjechać całą rodziną lub po prostu większą grupą. Wakacje first minute mogą obejmować nawet bardzo popularne kierunki oraz szczyt sezonu.

