Francja. Mężczyzna zapisał fortunę wiosce, w której ukrywał się podczas wojny

Eric Schwam dożył sędziwego wieku - 90 lat. Przed śmiercią, w grudniu ubiegłego roku, przepisał znaczną sumę Le Chambon-sur-Lignon - niewielkiej miejscowości na południu Francji, którą zamieszkuje ok. 2500 osób.

Francja - niezwykły gest dla Le Chambon-sur-Lignon

Dokładna kwota darowizny nie została ujawniona, ale burmistrz miasta powiedział agencji prasowej AFP, że jest to "duża suma". W kuluarach mówi się, że spadek może wynieść nawet ok. 2 mln euro.

Według BBC Schwam przybył do Le Chambon-sur-Lignon z rodzicami i babcią w 1943 roku. Uciekli z domu w Wiedniu, aby uniknąć prześladowań nazistów.

Byli przetrzymywani we francuskim obozie dla internowanych Camp de Rivesaltes. W końcu udało im się uciec i tak znaleźli się w Le Chambon-sur-Lignon. W czasie wojny ukrywali się w szkole. Miało to na celu uniknięcie wysłania do obozu śmierci przez reżim Vichy - francuski faszystowski rząd, który współpracował z nazistami.