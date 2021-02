Wakacje 2021. Polacy już szukają noclegów. Wiadomo, gdzie będą tłumy

Wiadomo, że nawet jeśli obiekty noclegowe zostaną ponownie otwarte, to będą działać w reżimie sanitarnym. Mimo to, wszyscy czekają na ten moment, gdy ponownie będzie można wyjechać na urlop w kraju.

Wakacje 2021. Polacy szukają już miejsc na letni wypoczynek

TOP 10 miejscowości na wakacje 2021

Mimo obowiązujących obostrzeń, wielu Polaków liczy na to, iż wakacyjne wyjazdy zrealizują bez większych problemów. - Widzimy to po rosnącej liczbie zapytań, które kierują do właścicieli obiektów noclegowych - dodaje Kamila Miciuła. - Już w styczniu ponad 90 proc. zapytań wysyłanych do obiektów noclegowych nad morzem dotyczy wypoczynku w lecie! Można z tego wnioskować, iż w wakacje nad Bałtykiem będzie dość tłoczno.

Na drugim miejscu znalazło się Zakopane, gdzie pytania o wypoczynek w wakacje stanowią 12 proc. ogółu zapytań wysyłanych do obiektów noclegowych, znajdujących się w tej lokalizacji. Miasto jest popularne niezależnie od pory roku, w wakacje przyjeżdżają tu rodziny z dziećmi oraz amatorzy wędrówek po górach. Najpopularniejsze szlaki turystyczne, zwłaszcza nad Morskie Oko czy do schroniska Murowaniec przypominają wtedy prawdziwą autostradę.

Wakacje 2021 - urlop przeniosą na wrzesień

Ale zdarzają się też fani wrześniowego wypoczynku nad morzem. Puste plaże to coś, czego nie doświadczy się w lipcu i sierpniu. A zarezerwowanie miejsca noclegowego we Władysławowie, Jastarni i Kołobrzegu po sezonie jest dużo łatwiejsze niż w trakcie wakacji.

Wakacje 2021 - najpopularniejsze terminy

Jeśli mowa o wakacjach, to co ciekawe, w tym roku najwięcej osób planuje wczasy na przełomie wakacyjnych miesięcy.

Ile kosztują noclegi w wakacje 2021?

Ale nie terminy są najważniejsze, a ceny. Z danych portalu wynika, że najchętniej rezerwujemy na tegoroczne wakacje: kwatery i pokoje, domki oraz apartamenty. - Widać tu tendencję do chęci organizowania wakacyjnego wypoczynku we własnym, sprawdzonym gronie - dodaje Kamila Micuiuła. - Oprócz tego mogą przeważać tu kwestie ekonomiczne, gdyż podzielenie na przykład koszt noclegu w domku w przeliczeniu na osobę okazuje się naprawdę przystępny.

Średnia cena noclegu na wakacje póki co nie jest wygórowana. Wszystko zależy oczywiście od kategorii wybranego obiektu noclegowego, oczekiwanych udogodnień oraz terminu. W kurortach nad morzem za nocleg zapłacimy ok. 48 zł we Władysławowie i 56 zł w Łebie - za osobę za noc. Podobnie kształtują się ceny w popularnych górskich kurortach. W Tatrach, Karkonoszach i Beskidach średnia cena noclegu to ok. 55 zł. Taniej jest w Bieszczadach. Nocleg w Solinie znajdziemy już za niecałe 49 zł.