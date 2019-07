Gdańska Olivia Star otworzyła taras widokowy. Wrażenia są niesamowite

Chcecie znaleźć miejsce, z którego widać zarówno wielkie lasy, jak i morze, a do tego sporą część Trójmiasta? Przyjedźcie do biurowca Olivia Star, który udostępnia teraz dla wszystkich swoje 32. piętro. Widok jest naprawdę wyjątkowy – w końcu wyżej nie wejdziecie w całym Gdańsku!

Z zewnątrz taras widokowy można łatwo zauważyć – to ta część budynku, która przed samym szczytem jest nieco wklęśnięta względem regularnej, prostej ściany (WP.PL)

Wchodząc na taras widokowy budynku Olivia Star w gdańskiej Oliwie musimy być przygotowani, że przywitają nas przepiękna panorama. Z jednej strony wspaniały widok na Zatokę, a z drugiej ciągnące się jakby w nieskończoność lasy. A pomiędzy nimi – miasto, ale widziane z zupełnie innej perspektywy niż z tej, którą możemy zobaczyć chociażby z wieży kościoła Mariackiego.

Olivia Star góruje nad innymi pnąc się 35 pięter w górę, a jego wysokość to ponad 150 m, co czyni go najwyższym budynkiem w Trójmieście. Lecz zanim wdrapiemy się na ten podniebny szczyt musimy przejść kontrolę bezpieczeństwa. Ale naprawdę warto.

Windą pojedziecie na 32. piętro i to właśnie tam znajduje się nasz punkt obserwacyjny. Z zewnątrz widać go dosyć dokładnie – to ta część budynku, która przed samym szczytem jest nieco wklęśnięta względem regularnej, prostej ściany.

Powiew wiatru poczujemy tylko z tej jednej strony budynku – pozostałe strony świata zobaczymy z wnętrza przez przeszklone ściany. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które mają lęk wysokości, bo będąc w środku pomieszczenia, można poczuć się nieco pewniej. Gdyby jednak ktoś nie chciał patrzeć przez okno, zawsze może zajrzeć do oferty punktów gastronomicznych, które znajdują się na tym piętrze.

Koszt samego wejścia to 15-20 zł, w zależności od tego, czy kupujemy bilety przez internet, gdzie są one o 2 zł tańsze, oraz czy przysługują nam zniżki. Nie możemy jednak patrzeć przez szyby w nieskończoność i po godzinie musimy zjechać znowu na parter, chyba że skorzystamy z oferty gastronomicznej – wtedy możemy cieszyć się widokiem 30 minut dłużej. Warto pamiętać też o tym, że jeśli przyjedziemy pod budynek Olivia Star samochodem, to będziemy musieli zapłacić za parking 3 zł za każde pół godziny. Jednak dojazd komunikacją miejską jest dość dogodny, niezależnie od tego, czy korzystamy z tramwaju, autobusu czy pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej.