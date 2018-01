Gdańsk wizytówką Polski? Został uznany jednym z najlepszych celów podróży na świecie

Jeden z najważniejszych międzynarodowych serwisów opiniotwórczych w tematyce turystyki – TripAdvisor – umieścił Gdańsk na liście Top Destination on the Rise, czyli najlepszych kierunków podróżniczych na świecie, które zyskują popularność. Stolica Pomorza zajęła bardzo wysokie, piąte miejsce i jest jedynym polskim miastem w zestawieniu.

– Z radością przyjęliśmy informację o kolejnym docenieniu atrakcyjności turystycznej Gdańska . Stale rozwijamy naszą ofertę turystyczną i promujemy nasze miasto za granicą. Tym bardziej cieszą wysokie miejsca zajmowane w rankingach, które tworzą nasi goście. Warto przypomnieć, że w zeszłym roku zajęliśmy trzecie miejsce w plebiscycie European Best Destination – mówi prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

O wysokiej pozycji Gdańska zadecydowały wpisy turystów i podróżników z całego świata. Oceniali oni atrakcyjność miasta, położenie, a także zabytki, jakie może zobaczyć osoba przyjeżdżająca do danego miejsca. Do miejsc, których nie można przegapić, zaliczono Główne Miasto (ujęte jako gdańska starówka), Muzeum II Wojny Światowej i Bazylikę Mariacką . W sumie jednak ujęto aż 296 atrakcji turystycznych , z których każda została oceniona przez internautów.

Warto przypomnieć, że to nie pierwsze zagraniczne wyróżnienia dla Gdańska, o czym nie raz pisaliśmy. W poprzednim roku zajął trzecie miejsca w plebiscycie European Best Destination 2017 - zaraz po tak znanych markach turystycznych, jak Porto i Mediolan. Sukces jest tym większy, bo miasto po raz pierwszy uczestniczyło w tej rywalizacji i jako debiutant od razu znalazło się na podium. Z oddanych ponad 425 tys. głosów ze 170 krajów, prawie 47 tys. trafiło do stolicy Pomorza.