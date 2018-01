Gdańskie lotnisko jednym z najbardziej punktualnych na świecie. Historyczny sukces

Gdańsk znalazł się w pierwszej dziesiątce małych lotnisk na świecie w najnowszym rankingu OAG Punctuality League. Zestawienie pokazuje najbardziej punktualnych przewoźników i porty lotnicze. To wielki sukces polskiego miasta.

Ranking OAG oparty jest o dokładne dane, pokazujące, którzy przewoźnicy i lotniska są najbardziej punktualne. A to przecież jeden z najważniejszych składników udanej podróży samolotem, świadczący o klasie linii lotniczej czy portu lotniczego.

Liga Punktualności OAG prezentuje procent wszystkich operacji lotniczych, które są realizowane zgodnie z rozkładem. Odlot lub przylot uznaje się za punktualny, jeśli dopuszczalne opóźnienie nie przekroczy 15 minut w stosunku do planowanej godziny. W klasyfikacji brane są też pod uwagę odwołane loty.

W tym roku mamy powód do dumy, bo w kategorii najmniejszych lotnisk (obsługujących od 2,5 do 5 mln pasażerów rocznie) na 10. miejscu znalazło się lotnisko w Gdańsku . Współczynnik punktualności portu lotniczego im. Lecha Wałęsy wyniósł 85,13 proc.

To ważny ranking i wcale nie tak łatwo jest się w nim znaleźć. Przypadek Lotniska Chopina niestety pokazuje, że problemy z firmami handlingowymi mogą sprawić, że notowania lotniska mogą spaść bardzo mocno. W zestawieniu OAG za 2016 rok lotnisko w Warszawie zajmowało w swojej kategorii 9. miejsce na świecie, rok później wypadło już z pierwszej 20-tki i póki co do niej nie wróciło.