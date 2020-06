Gdynia. Detonacja miny morskiej. Zakaz wejścia na plaże w całym Trójmieście

Mieszkańcy Trójmiasta otrzymali w poniedziałek wieczorem ostrzeżenie o tym, by we wtorek, 16 czerwca nie zbliżać się do plaż na odcinku Rewa-Gdańsk-Westerplatte. Powód? Saperzy Marynarki Wojennej podejmą z dna minę morską z czasów II wojny światowej.

Minę odkryto w marcu tego roku podczas pomiarów hydrograficznych przy południowym wejściu do gdyńskiego portu. Mierzy ona 180 cm długości i 66 cm szerokości, waży 987 kg. Siłę rażenia miny określa się na ok. 1000 TNT. Z tego powodu strefa bezpieczeństwa została wyznaczona na odcinku od Rewy po Westerplatte.

Materiały prasowe Mina morska zostanie zdetonowana w wodach Zatoki Gdańskiej

Mina będzie podniesiona z dna we wtorek, 16 czerwca przez Grupę Nurków Minerów 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, odholowana w głąb Zatoki Gdańskiej i tam zostanie zdetonowana. Operacja zaczęła się rano i potrwa do ok. godz. 15.

- Powodzenie operacji zależy od warunków pogodowych - działania mogą być podjęte jedynie przy stanie morza do 2 stopni w skali Beauforta. W przypadku niesprzyjającej pogody Marynarka Wojenna wyznaczyła rezerwowy termin działań na środę, 17 czerwca, o godzinie 8. Apelujemy do wszystkich mieszkańców i osób, które będą tego dnia przebywać w Gdyni o zastosowanie się do zaleceń wydanych przez służby - mówi w rozmowie z Trojmiasto.pl Agata Grzegorczyk, rzecznik prasowy gdyńskiego Urzędu Miasta.

Detonacja miny w Gdyni

Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców i turystów w Gdyni podjęto szereg obostrzeń na czas trwania akcji. Wprowadzono m.in. zakaz wchodzenia do morza na całej długości linii brzegowej miasta czy podchodzenia do okien w centrum miasta.

Strefa "rażenia odłamkami w wypadku niekontrolowanego wybuchu miny" obejmuje m.in. plażę w Śródmieściu, okolice Basenu Żeglarskiego i fragment terenu przyległego do Al. Jana Pawła II w rejonie Uniwersytetu Morskiego i Akwarium Gdyńskiego. Pracownicy lub mieszkańcy znajdujących się tam budynków mają zakaz podchodzenia do okien. Nie można też pływać jachtem od Westerplatte do Rewy, ani przebywać na pokładach jednostek zacumowanych w gdyńskiej marinie.

Trójmiasto - plaże zamknięte

Zamknięte są także plaże w Sopocie i Gdańsku. Nie można wchodzić na żadne molo, falochron czy bulwar na Westerplatte. Obowiązuje również bezwzględny zakaz przebywania w wodzie.

Nad przestrzeganiem porządku czuwa policja, straż miejska WOPR oraz WOT.

Źródło: Trojmiasto.pl

