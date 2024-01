Gdzie Polacy wyjeżdżają na ferie? Króluje jeden kraj

Polacy w czasie ferii zimowych coraz częściej decydują się na zmianę klimatu, a co za tym idzie - zagraniczne wyjazdy do ciepłych krajów. O tym, jakie państwa są przez nas najczęściej wybierane, mówiła w programie "Newsroom WP" Marzena German, ekspertka z Wakacje.pl. - Na pierwszym miejscu króluje Egipt i to wszystkie kurorty, które się tam znajdują - zdradziła. Na podium uplasowała się również Hiszpania oraz Malta. - W naszych statystykach pojawiają się także dalekie, egzotyczne kraje, takie jak Zanzibar czy Tajlandia - dodała ekspertka.