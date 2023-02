Gdzie szukać tanich biletów lotniczych? Nie każdy zna te zasady

Bilety lotnicze w najniższej cenie kupimy bezpośrednio u przewodnika czy może u pośrednika? Okazuje się, że nie ma reguły. - Rekomendowałbym zaglądać zarówno na strony przewoźników jak i firm zajmujących się pośrednictwem w sprzedaży biletów lotniczych - mówi w programie "Newsroom WP" Paweł Kunz, ekspert branży turystycznej. - Różnice w cenach potrafią być ogromne – rzędu kilkudziesięciu procent, a to niebagatelna oszczędność. Jak dodał, pośrednicy bardzo często prowadzą akcje promocyjne dedykowane na poszczególne kanały sprzedaży. - Niedawno można było kupić loty z Polski do dowolnego miejsca w Europie wykorzystując to, że francuska wersja językowa jednego z serwisów dawała radykalną obniżkę na każdy bilet - wspomina ekspert i dodaje, że takie promocje znikają tak szybko, jak się pojawiają, dlatego warto trzymać rękę na pulsie.