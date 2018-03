Gdzie warto pojechać wiosną? Top lista National Geographic

National Geographic przedstawił listę 14 słonecznych miejsc, które przyniosą ukojenie po ciężkiej zimie. Wśród nich znaleźliśmy 4 nieco tańsze i łatwiej dostępne opcje.

Wiosna w Jerozolimie bywa bardzo przyjemna, a wysokie temperatury gwarantują przyjemne zwiedzanie. Pamiętajcie by zabrać wodę i ubrać się na cebulkę!

Do Tel Awiwu można polecieć w kwietniu od 111 zł.

Loty z Polski do Japoni dostępne są od 1900 zł.

Możecie także zajrzeć do urokliwej wioski rybackiej Essaouira, albo do Chefchaouen, najsłynniejszego niebieskiego miasta Maroko . Znajdziecie tam małe ryneczki, na których kupicie najróżniejsze latarnie, pledy, przyprawy, olej arganowy, czy stylowe kapciuszki.

Do Marrakeszu okazyjne loty można kupić już za 309 zł.

Svalbard

Jeśli kochacie zimowe sporty, ale macie głęboką potrzebę słońca, wybierzcie się na majową wycieczkę do Svalbardu. Późną jesienią słońce nigdy nie chowa się za horyzontem. Wyspy Svalbardu to w połowie lodowiec a w połowie teren niezalesiony, a zatem jeśli macie ochotę na ekstremalny hiking albo pływanie kajakiem między lodowcami czy podziwianie dzikiej przyrody (reniferów czy niedźwiedzi polarnych), wybierzcie się do Svalbardu.